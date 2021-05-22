أحوال الطقس اليوم: أجواء مشمسة وسماء صافية على معظم مناطق ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 22 مايو 2021, 10:09 صباحا

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، أجواء مشمسة وسماء صافية على معظم مناطق ليبيا اليوم.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز اليوم، توقعات بارتفاع في درجات الحرارة على أغلب المناطق الغربية.

رأس أجدير -سرت -سهل الجفارة - جبل نفوسة:
الطقس: السماء صافية.
الرياح: شرقية إلي جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة أحيانا على بعض المناطق الساحلية، مما يتسبب في إثارة الأتربة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 27 و34 درجة مئوية، تصل إلى 38 على العزيزية وأبو نجيم, وتسجل ارتفاع يوم الغد.

الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد - الواحات – مراده:
الطقس: السماء صافية.
الرياح: شمالية إلي شمالية شرقية معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين 23 و27 درجة مئوية، على المناطق الممتدة من بنغازي والجبل الأخضر إلى أقصى الساحل الشرقي، وتكون ما بين 28 و33 درجة مئوية على الخليج وجالو والجغبوب، وتسجل ارتفاعا بداية من يوم الغد على أغلب المناطق.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:
الطقس: السماء صافية إلي ظهور بعض السحب العابرة.
الرياح: شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 39 و44 درجة مئوية.

الكفرة- السرير- تازربو:
الطقس: السماء صافية.
الرياح: شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 36 و39 درجة مئوية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاركاتير حليم - السلام في فلسطين
كاريكاتير
الأهليان والهلال والمحلة تحصد 3 نقاط ثمينة.. والنجوم والأنوار حبايب في الدوري
رياضة محلية
«فيفا» يعتمد موعد التصفيات المؤهلة لكأس العرب
رياضة محلية
«الصحة العالمية»: فيروس كوفيد تسبب بوفاة 8 ملايين شخص حول العالم
دولى
سمير غانم يطفئ «أضواء المسرح».. رحيل «أيقونة الكوميديا» العربية
ثقافة وفن
السايح: القرار السياسي بشأن الانتخابات لم يحسم بعد.. والموقف الدولي منقسم
ليبيا
الإسباني كلمنتي يقترب من العودة لتدريب «فرسان المتوسط»
رياضة محلية
جريدة «الوسط»: الميزانية و«السيادية» تعرقلان المسار الآمن للانتخابات الليبية
ليبيا
قلق أفريقي من الوضع الأمني بتشاد بسبب أنشطة المرتزقة في ليبيا
ليبيا
بالصور: تخريج طلاب في جامعة بني وليد بحضور الدبيبة
ليبيا
في العدد 287: «الميزانية والسيادية» تعرقلان المسار الآمن للانتخابات.. و«هوية ...
ليبيا
دراسة تطرح توصيات لإنجاح المرحلة الانتقالية في ليبيا وتحقيق التنمية
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«الصحة العالمية»: فيروس كوفيد تسبب بوفاة 8 ملايين شخص حول العالم