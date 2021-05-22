أحوال الطقس اليوم: أجواء مشمسة وسماء صافية على معظم مناطق ليبيا

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، أجواء مشمسة وسماء صافية على معظم مناطق ليبيا اليوم.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز اليوم، توقعات بارتفاع في درجات الحرارة على أغلب المناطق الغربية.

رأس أجدير -سرت -سهل الجفارة - جبل نفوسة:

الطقس: السماء صافية.

الرياح: شرقية إلي جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة أحيانا على بعض المناطق الساحلية، مما يتسبب في إثارة الأتربة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 27 و34 درجة مئوية، تصل إلى 38 على العزيزية وأبو نجيم, وتسجل ارتفاع يوم الغد.

الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد - الواحات – مراده:

الطقس: السماء صافية.

الرياح: شمالية إلي شمالية شرقية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين 23 و27 درجة مئوية، على المناطق الممتدة من بنغازي والجبل الأخضر إلى أقصى الساحل الشرقي، وتكون ما بين 28 و33 درجة مئوية على الخليج وجالو والجغبوب، وتسجل ارتفاعا بداية من يوم الغد على أغلب المناطق.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:

الطقس: السماء صافية إلي ظهور بعض السحب العابرة.

الرياح: شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 39 و44 درجة مئوية.