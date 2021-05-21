أكثر من 1000 ليبي يوقعون على بيان نصرة الشعب الفلسطيني

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 21 مايو 2021, 07:15 مساء
ضربة جوية إسرائيلية في غزة. (الإنترنت)

وقع أكثر من 1000 ليبي، على بيان نصرة الشعب الفلسطيني من العدوان الصهيوني على قطاع غزة والفلسطينيين في المدن المحتلة، وضمت قائمة الموقعين سياسيين وإعلاميين ونشطاء ومواطنين ليبيين.

واستنكر الموقعون «الاعتداءات التي يتعرض لها الفلسطينيون في محيط المسجد الأقصى وبالقدس، إضافة إلى ما يحدث من إبادة جماعية للمدنيين في غزة»، قبل أن يتم وقف إطلاق النار فجر اليوم الجمعة.

وأعربوا، في بيان، عن غضبهم من تعرض المصلين في الأقصى من أعمال استفزازية من المستوطنين، خلال شهر رمضان، تحت حماية قوات الاحتلال، بما يجسد غياب التعايش السلمي أو احترام الأديان، ويفضح العنصرية والكراهية التي يتعرض لها أهل فلسطين بعد عزلهم في «كانتونات» عنصرية.

ليبيون يدينون الاعتداءات على الأقصى وقصف غزة.. ويطالبون المجتمع الدولي بالتدخل

وناشد البيان المجتمع الدولي والقوى التي تؤمن بحق الشعوب في التعايش السلمي وتقرير مصيره التدخل لوقف استهداف مقدسات المسلمين والمسيحيين بالقدس وحماية الشعب الفلسطيني، محذرا من احتمال تمدد الصراع إلى ما بعد حدود فلسطين، «فالقوة لن تستطيع أن تغلب الحق مهما بلغت».

وأكدوا تضامنهم الكامل مع الشعب الفلسطيني، كما دعوا أبناءه إلى الوقوف صفا واحدا أمام استهداف المقدسات، ودفاعا عن حقوقه المشروعة في وطن عزيز حر، مثل شعوب العالم، كذلك دعوة المجتمع الدولي إلى الوقوف صفا واحدا ضد الدولة الدينية التي تستهدف غيرها من الأديان بـ«الكراهية والعنصرية».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الأهليان والهلال والمحلة تحصد 3 نقاط ثمينة.. والنجوم والأنوار حبايب في الدوري
رياضة محلية
«فيفا» يعتمد موعد التصفيات المؤهلة لكأس العرب
رياضة محلية
«الصحة العالمية»: فيروس كوفيد تسبب بوفاة 8 ملايين شخص حول العالم
دولى
«فرانس برس»: اندلاع مواجهات بين الشرطة الإسرائيلية والفلسطينيين في باحة المسجد ...
عربى
سمير غانم يطفئ «أضواء المسرح».. رحيل «أيقونة الكوميديا» العربية
ثقافة وفن
«فرانس برس»: انتشال 5 جثث و10 ناجين من تحت أنقاض نفق جراء القصف الإسرائيلي في ...
عربى
الإسباني كلمنتي يقترب من العودة لتدريب «فرسان المتوسط»
رياضة محلية
«حماس» تعلن «الانتصار» على «إسرائيل» بعد وقف إطلاق النار
عربى
قلق أفريقي من الوضع الأمني بتشاد بسبب أنشطة المرتزقة في ليبيا
ليبيا
بالصور: تخريج طلاب في جامعة بني وليد بحضور الدبيبة
ليبيا
السفير الفلسطيني في الأمم المتحدة: «كيف يتم الاعتراف لقوة الاحتلال بحقها في ...
عربى
في العدد 287: «الميزانية والسيادية» تعرقلان المسار الآمن للانتخابات.. و«هوية ...
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بعد 25 عاما.. «مايكروسوفت» تحيل «إكسبلورر» للتقاعد