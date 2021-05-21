«الأرصاد»: تراجع ملحوظ في درجات الحرارة على الشمال

سماء صافية، (تعبيرية: بوابة الوسط)

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية حدوث تراجع ملحوظ في درجات الحرارة، اليوم الجمعة، على مناطق شمال البلاد، فيما تشهد مناطق الشمال الغربي ارتفاعا في درجات الحرارة بداية من يوم الغد.

رأس اجدير- سرت- سهل الجفارة- جبل نفوسة:

- الطقس: السماء صافية إلي قليلة السحب.

- الرياح: شمالية شرقية إلي شرقية معتدلة السرعة، وتكون نشطة السرعة بداية من مساء هذا اليوم على المناطق الساحلية.

- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 23 و28 درجة مئوية، وتسجل ارتفاعا بداية من يوم الغد على أغلب المناطق.

الخليج- سهل بنغازي حتى امساعد- الواحات- مراده:

- الطقس: السماء صافية إلي قليلة السحب.

- الرياح: شمالية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، تتحول يوم الغد إلي شمالية شرقية معتدلة السرعة.

- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 21 و25 درجة مئوية على أقصى الساحل الشرقي، وتصل إلى 35 درجة على جالو والجغبوب، وتسجل ارتفاعا ملحوظا بداية من يوم الأحد على أغلب المناطق.

الجفرة- سبها- غات- غدامس- الحمادة:

- الطقس: السماء صافية إلي ظهور بعض السحب العابرة.

- الرياح: شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 33 و41 درجة مئوية.