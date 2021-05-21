«الأرصاد»: تراجع ملحوظ في درجات الحرارة على الشمال

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 21 مايو 2021, 11:03 صباحا
سماء صافية، (تعبيرية: بوابة الوسط)

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية حدوث تراجع ملحوظ في درجات الحرارة، اليوم الجمعة، على مناطق شمال البلاد، فيما تشهد مناطق الشمال الغربي ارتفاعا في درجات الحرارة بداية من يوم الغد.

رأس اجدير- سرت- سهل الجفارة- جبل نفوسة:
- الطقس: السماء صافية إلي قليلة السحب.
- الرياح: شمالية شرقية إلي شرقية معتدلة السرعة، وتكون نشطة السرعة بداية من مساء هذا اليوم على المناطق الساحلية. 
- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 23 و28 درجة مئوية، وتسجل ارتفاعا بداية من يوم الغد على أغلب المناطق. 

الخليج- سهل بنغازي حتى امساعد- الواحات- مراده:
- الطقس: السماء صافية إلي قليلة السحب.
- الرياح:  شمالية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، تتحول يوم الغد إلي شمالية شرقية معتدلة السرعة.
- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 21 و25 درجة مئوية على أقصى الساحل الشرقي، وتصل إلى 35 درجة على جالو والجغبوب، وتسجل ارتفاعا ملحوظا بداية من يوم الأحد على أغلب المناطق. 

الجفرة- سبها- غات- غدامس- الحمادة:
- الطقس: السماء صافية إلي ظهور بعض السحب العابرة. 
- الرياح:  شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة.
- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 33 و41 درجة مئوية.

الكفرة- السرير- تازربو:
- الطقس: السماء صافية. 
- الرياح: شمالية شرقية خفيفة السرعة. 
- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 37 و39 درجة. 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بعد إدانته بالفساد.. ساركوزي أمام المحكمة مجددا في قضية الإنفاق لحملته ...
دولى
«الكهرباء» تعلن ساعات طرح الأحمال (الخميس 20 مايو 2021)
ليبيا
فياغرا في مياه الصرف الصحي
علوم وتكنولوجيا
حصيلة قياسية.. عدد النازحين داخليا في العالم يصل إلى 55 مليونا
دولى
يوفنتوس يتوج بكأس إيطاليا للمرة الـ14 في تاريخه على حساب أتالانتا
رياضة عالمية
السعودية تستثمر مليار دولار في أفريقيا لمواجهة تداعيات «كوفيد-19»
اقتصاد
القضاء الأميركي يضيق الخناق على ترامب.. تحقيق جنائي يستهدف منظمته
دولى
انعطاف أميركي لتغيير قواعد اللعبة في ليبيا
ليبيا
5 آلاف عين لـ«ديزي» تراقب الكون
علوم وتكنولوجيا
كيف تحول حي بالقدس الشرقية إلى وسم يجوب العالم؟..«أنقذوا حي الشيخ جراح»
دولى
بالصور: رسوم شيركلا.. ثروة وطنية لا تُقدر بثمن
ثقافة وفن
«فرانس برس»: الوعد بإجراء الانتخابات الليبية في ديسمبر يبدو أنه بدأ يتلاشى
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

طبيب يكشف أفضل وضعية للجلوس في المكتب