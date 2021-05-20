وزارة الصحة تستجيب لمطالب حل أزمة مستشفى غدامس بـ4 إجراءات

لجنة وزارية تزور مستشفى غدامس العام، 19 مايو 2021. (وزارة الصحة)

أصدر وزير الصحة في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة علي الزناتي، تعليماته بتشكيل لجنة من إدارات الشؤون الطبية، والمشروعات، والطوارئ الصحية؛ للوقوف على المشكلات والصعوبات والعراقيل التي تواجه سير عمل مستشفى غدامس العام.



ويعاني المستشفى من «نقص كبير في العناصر الطبية والطبية المساعدة المتخصصة، وغياب الصيانة الدورية لأقسامه ومراكز العزل والفلترة به منذ إنشائه العام 1984، وتأخر صرف المستحقات المالية لبعض العناصر الطبية والطبية المساعدة العاملة به»، وفق بيانات رسمية.



والأحد الماضي، أعلن المجلس البلدي غدامس، إعداد مذكرة موجهة إلى رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، ووزير الصحة الدكتور علي الزناتي، بشأن المصاعب التي يعاني منها مستشفى غدامس العام.



4 إجراءات لحل أزمة مستشفى غدامس العام

وزارت اللجنة المكلفة من وزير الصحة، أمس الأربعاء، أقسام مستشفى غدامس العام، استجابة لطلب المجلس البلدي غدامس للوقوف على وضع المستشفى بعد مغادرة عدد من الأطباء وإنهاء خدماتهم، وفق بيان منشور على صفحة وزارة الصحة بموقع «فيسبوك»، اليوم الخميس.

- مذكرة إلى الدبيبة تطالب بحل أزمة مستشفى غدامس العام

وعقب الزيارة، عُقد اجتماع موسع ضم مديري الإدارات المعنية بالوزارة، ومدير المستشفى، ومدير الخدمات الطبية، وعددا من العناصر الطبية والطبية المساعدة بالمستشفى، وعميد بلدية ومشايخ وأعيان مدينة غدامس؛ لمناقشة المشكلات التي يعاني منها المستشفى.

وبخصوص صيانة المستشفى، خلص الاجتماع إلى التنسيق والتشاور مع جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية باعتباره المنوط بأعمال الصيانة منذ العام 2009، أو إيجاد حلول وتسليم مشروع صيانة وتجديد المستشفى إلى الوزارة بالتراضي.

كما خلص الاجتماع إلى وضع حلول «عاجلة تهدف إلى عودة الأطباء إلى المستشفى بشكل فوري»، والإيفاء بجميع الالتزامات المالية للعاملين بمراكز العزل والفلترة بالمستشفى، وتوفير مصنع خاص بغاز الأكسجين الطبي بالمستشفى لحل أزمة نقص الغاز المتكررة.

لجنة وزارية تزور مستشفى غدامس العام، 19 مايو 2021. (وزارة الصحة)

لجنة وزارية تزور مستشفى غدامس العام، 19 مايو 2021. (وزارة الصحة)

لجنة وزارية تزور مستشفى غدامس العام، 19 مايو 2021. (وزارة الصحة)