مذكرة إلى الدبيبة تطالب بحل أزمة مستشفى غدامس العام

مستشفى غدامس العام (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن المجلس البلدي غدامس، الأحد، إعداد مذكرة موجهة إلى رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، ووزير الصحة الدكتور علي الزناتي، بشأن المصاعب التي يعاني منها مستشفى غدامس العام.

جاء ذلك خلال اجتماع طارئ عقده المجلس البلدي غدامس، مساء السبت، بحضور رئيس مجلس الأعياد، لدراسة الوضع الذي يمر به مستشفى غدامس العام، حسب بيان منشور على صفحة المجلس بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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وأكد المجلس أنه «لن يقف مكتوف الأيدي تجاه هذه المعضلة»، موضحة أن المذكرة تتضمن المصاعب التي يمر بها المستشفى وندرة الاطقم الطبية، وتطالب بضرورة وضع حلول عاجلة تتضمن استمرار المستشفى في تقديم خدماته.

وأشار إلى العمل على ترتيب لقاء مع وزير الصحة بالخصوص، إضافة إلى توجه عميد البلدية، الأحد، إلى طرابلس لـ« الوقوف على كل ما من شأنه تحريك وتعجيل الإجراءات التي تصب في صالح حل الأزمة».