تسليم معدات طبية إلى مستشفى غدامس العام لمواجهة «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 20 فبراير 2021, 10:50 صباحا
معدات طبية وصلت إلى مستشفى غدامس العام. (المجلس البلدي غدامس)

أكد المجلس البلدي غدامس أن جناح العزل بمستشفى غدامس العام تسلم الدفعة الشهرية الخامسة من المعدات المخصصة له بموجب الاتفاق بين المجلس واللجنة الاستشارية العلمية لمكافحة جائحة فيروس «كورونا المستجد».

وأوضح في بيان، الجمعة، أن «تسلم هذه المعدات يأتي في إطار المساعي التي تبذل من جميع الأطراف لأجل استمرارية الجناح في تقديم خدماته للمواطنين في ظل تفشي جائحة كورونا».

ونبه بأن هذه الدفعة تضمنت 20 أسطوانة أكسجين يفتقر لها جناح العزل، وسوف تكون إضافة للعدد البسيط من الأسطوانات المتوافرة.

وأضاف أن رئيس قسم العلاج الطبيعي بالمستشفى الدكتور أبوبكر الثني سعى لأجل الحصول على هذه الأسطوانات، «كما أننا في انتظار دفعة أخرى من الأسطوانات من المؤسسة الوطنية للنفط».

معدات طبية وصلت إلى مستشفى غدامس العام. (المجلس البلدي غدامس)
أسطوانات أكسجين وصلت إلى مستشفى غدامس العام. (المجلس البلدي غدامس)
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