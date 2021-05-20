دي مايو: تعيين قنصل إيطالي في بنغازي.. والدبيبة يزور روما 31 مايو

وزير الخارجية الإيطالي، لويغي دي مايو. (أرشيفية: آكي)

أعلن وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لويغي دي مايو تعيين قنصل جديد لبلاده في بنغازي.

وأضاف الوزير دي مايو أن الدبلوماسي كارلو باتوري سيشغل هذا المنصب، على أن يباشر مهامه في 26 مايو الجاري، حسب إحاطته أمام مجلس النواب حول ليبيا أمس الأربعاء، التي نقلتها وكالة الأنباء الإيطالية «آكي».

كما كشف عن بدء الإجراءات الخاصة بإعادة فتح مكتب لوكالة التجارة الخارجية في طرابلس، والشروع في «التنشيط التدريجي» للمعهد الثقافي الإيطالي في العاصمة الليبية.

وأشار إلى أن الإطار الأمني في ليبيا «​لا يزال هشا، وهناك العديد من العوامل الداخلية والخارجية المسببة للاضطراب، وجهات تعرقل العملية السياسية لأنها تفضل الإبقاء على الوضع الراهن قائما».

دي مايو: الدبيبة يزور روما نهاية مايو

ولفت دي مايو إلى أنه من المقرر زيارة رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة إلى روما في 31 مايو الجاري.

وأوضح أنه سينعقد منتدى أعمال خلال الزيارة، يسمح للجهات الاقتصادية الإيطالية الرئيسية بالتحدث للدبيبة ومختلف أعضاء حكومته.

وذكر دي مايو بأن اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في جنيف، 23 أكتوبر 2020، سيظل أولوية مطلقة، لكن المهم إيجاد تنفيذ ملموس على الأرض.

وتابع: «علامات عدم الاستقرار في برقة، وكذلك في طرابلس، تثير القلق في سياق يتسم بالتشرذم المستمر للسلطة والمراكز العسكرية، ليس فقط بين الشرق والغرب، لكن على المستوى المحلي أيضا، حيث تظل هناك توترات كامنة بين العديد من التشكيلات المسلحة بهدف السيطرة الميدانية».