منظمة إنسانية تنقذ 400 مهاجر قبالة ساحل ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 19 مايو 2021, 01:57 مساء
أحد أفراد طاقم السفينة «أوشن فايكينغ» قرب زورق مطاطي يقل 81 مهاجرا تم إنقاذهم قبالة ليبيا في 11 أغسطس 2019. (فرانس برس)

أنقذت منظمة إنسانية 400 مهاجر غير شرعيين قبالة سواحل ليبيا، بينهم 150 قاصرا.

ونفذت سفينة المنظمة «سي آي 4» عدة عمليات إنقاذ، كما حاولت إنزال المهاجرين في مالطا، لكنها رفضت استقبالهم، حسب بيان نقلته وكالة الأنباء الإيطالية «آكي»، اليوم الأربعاء.

وأشارت الوكالة إلى أن عمدة مدينة باليرمو الإيطالية، ليولوكا أورلاندو، رحب أمس الثلاثاء، باستقبال سفينة المنظمة الألمانية غير الحكومية.

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وكتب رئيس المنظمة، غوردن إيسلر في تغريدة على موقع «تويتر»، أن السفينة ستصل باليرمو اليوم: «لكن لا يوجد تنسيق مع السلطات الأوروبية» بشأن المهاجرين حتى الآن.

وأشار إلى أنه من المتوقع أن يزداد الطقس سوءا، مساء غد الخميس، معقبا: «لدينا 150 قاصرا على متن السفينة، ونطلب من خفر السواحل تنسيقا عاجلا بشأنهم».

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