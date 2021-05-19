وزير المواصلات يبحث مع سفير إيطاليا مستجدات مشروع مطار طرابلس الدولي

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 19 مايو 2021, 11:36 صباحا
لقاء وزير المواصلات مع سفير إيطاليا، 18 مايو 2021، (المكتب الإعلامي للوزارة)

بحث وزير المواصلات محمد الشهوبي مع سفير إيطاليا لدى ليبيا غوزيبي بوتشينو، آخر المستجدات؛ بخصوص عدة مشروعات؛ منها تنفيذ مطار طرابلس الدولي والطريق السريع «رأس أجدير - امساعد».

وتناولا أيضا إمكانية تدريب إيطاليا الليبيين العاملين في مجال السلامة الجوية والتفتيش الأمني للمطارات، وتوفير الاحتياجات الضرورية لتشغيل المطارات وصيانتها، وبعض المشروعات الأخرى، حسب بيان مكتب شؤون الإعلام بوزارة المواصلات، على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الثلاثاء.

وتطرق الطرفان إلى ما يمكن اتخاذه من إجراءات فنية وأمنية ولوجيستية؛ لتسهيل تنفيذ المشروعات، كما زار السفير الإيطالي والوفد المرافق له موقع مطار طرابلس؛ للوقوف على الاحتياجات اللازمة للشروع في التنفيذ.

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