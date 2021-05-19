ضبط حاويتين محملتين بكمية كبيرة من الخمور في ميناء مصراتة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 19 مايو 2021, 09:12 صباحا
خمور، (أرشيفية: الإنترنت)

ضبط أعضاء قسم مكافحة التهريب والمخدرات مصراتة حاويتين محملتين بكمية كبيرة من المشروبات الكحولية، كانت مخبأة داخلهما.

ودخلت الحاويتان إلى الميناء على أن حمولتهما مواد تنظيف، بحسب البيانات المقدمة في الإقرار الجمركي من قبل الشركات الموردة، حسب بيان المركز الإعلامي للوزارات والهيئات والمؤسسات الليبية، على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الثلاثاء.

وعثر بداخل الحاوية الأولى على 1297 صندوقا به 11402 زجاجة من المشروبات الكحولية، أما الحاوية الثانية فكان بها 1765 كرتونة بواقع عدد 17220 زجاجة، وهما موردتان من إسبانيا.

وفتح محضر بالواقعة لجمع الاستدلالات، وحصر الكمية تمهيدا لإتلافها، كما سحبت عينة منها، وإحالتها إلى المختبر بغرض إجراء التحاليل اللازمة، وقد أحيل المتهمون إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية معهم.

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