تظاهرة في بنغازي للتضامن مع الشعب الفلسطيني

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 18 مايو 2021, 09:08 مساء
متظاهرون أمام فندق تيبستي في بنغازي يؤكدون تضامنهم مع القضية الفلسطينينة. (الإنترنت)

شهدت مدينة بنغازي، عصر اليوم الثلاثاء، تظاهرة للتضامن مع الشعب الفلسطيني والتنديد بالاعتداءات التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلية في الأراضي المحتلة بما فيها مدينة القدس وقطاع غزة.

وشارك في التظاهرة التي أُقيمت أمام ساحة فندق تيبستي عشرات المواطنين من مختلف الفئات الذين تجمعوا حاملين الأعلام الفلسطينية، رافعين شعارات تندد بالاحتلال وتؤكد التضامن ودعم الفلسطينيين.

ورفع المشاركون لافتات تؤكد التضامن مع الفلسطينيين كتب عليها «نحن لا نتضامن مع القضية. نحن أصحابها» و«فلسطين وطننا والقدس عاصمتنا».

وتأتي التظاهرة في وقت تشهد فيه الأراضي الفلسطينية اعتداءات متواصلة من جانب قوات الاحتلال الإسرائيلي التي تقوم بقصف المناطق السكنية في قطاع غزة منذ أيام.

متظاهرون أمام فندق تيبستي في بنغازي يؤكدون تضامنهم مع القضية الفلسطينينة. (الإنترنت)
متظاهرون أمام فندق تيبستي في بنغازي يؤكدون تضامنهم مع القضية الفلسطينينة. (الإنترنت)
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