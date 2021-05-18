أحوال الطقس اليوم: أجواء معتدلة في بعض مناطق الشمال

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 18 مايو 2021, 09:40 صباحا
سماء صافية، (تعبيرية: بوابة الوسط)

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية اعتدال درجات الحرارة في بعض مناطق الشمال خاصةً مناطق الساحل الغربي.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، اليوم الثلاثاء، أن درجات الحرارة ستبقى مرتفعة على بقية المناطق.

رأس أجدير - سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة
السماء صافية، تظهر بها بعض السحب، مع احتمال تكون شبورة مائية آخر الليل وفي الصباح الباكر على بعض المناطق الساحلية، والرياح شمالية فشمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة على غالبية المناطق، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 25 و30 درجة مئوية على المناطق الساحلية، وبين 33 و39 درجة مئوية على الدواخل.

الخليج - سهل بنغازي حتى أمساعد - الواحات - مراده
السماء صافية، تظهر بها بعض السحب، مع احتمال تكون شبورة مائية آخر الليل وفي الصباح الباكر على بعض المناطق الساحلية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية، خفيفة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 32 و37 درجة مئوية، ولا تتجاوز 30 درجة مئوية على الجبل الأخضر وأقصى الساحل الشرقي.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة
السماء صافية، والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 38 و43 درجة مئوية.

الكفرة - السرير- تازربو
السماء صافية، والرياح شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 36 و38 درجة مئوية.

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