المنقوش تطالب غوتيريس بحث وكالات الأمم المتحدة على العمل من داخل ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 18 مايو 2021, 01:07 صباحا
وزيرة الخارجية والتعاون الدولي، نجلاء المنقوش. (المكتب الإعلامي للخارجية)

طالبت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية، نجلاء المنقوش، الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، بحث الوكالات التابعة للمنظمة الدولية على العودة إلى ليبيا والعمل من داخلها، قائلة إنه «لا داعي للعمل عن بعد من تونس، فهذا سيرسل إشارة إيجابية قوية من الأمم المتحدة، كما أن ليبيا بحاجة إلى مزيد من الدعم للمدن النائية وخاصة في المنطقة الجنوبية من قبل الوكالات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة».

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجرته المنقوش مع غوتيريس جرى خلاله مناقشة آخر تطورات الوضع في ليبيا والوضع في المنطقة، بحسب وزارة الخارجية والتعاون الدولي.

وقالت وزارة الخارجية في بيان، الثلاثاء، إن المنقوش ناقش مع غوتيريس تطورات الوضع في ليبيا «خاصة فيما يتعلق بتنفيذ بنود خارطة الطريق، ودعم الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار وتنفيذ النتائج التي توصلت إليها اللجنة العسكرية المشتركة، والمساعدة في برامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج وإصلاح القطاع الأمني».

وعبرت المنقوش لغوتيريس عن تطلع حكومة الوحدة الوطنية إلى العمل عن كثب مع المبعوث الخاص ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا يان كوبيش وفريق البعثة «من أجل الوفاء بجميع الالتزامات المنصوص عليها في خارطة طريق الحوار الليبي وقرارات الأمم المتحدة 2570-2571».

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وأضافت وزارة الخارجية والتعاون الدولي أن المنقوش بحث أيضا مع الأمين العام للأمم المتحدة القضايا الإقليمية وخاصة القضية الفلسطينية وما يتعرض له الفلسطينيون من اعتداءات من قبل سلطات الاحتلال.

كما عبرت المنقوش  للأمين العام للأمم المتحدة عن إدانة ليبيا للعنف الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني والاعتداء على المساجد المقدسة والأحياء السكنية وخاصة حي الشيخ جراح، مطالبة الأمم المتحدة والمفوضية الدولية بتحرك قوي لوقف العدوان على غزة حيث يتعرض الأبرياء للقتل، مؤكدة تأييد ليبيا لكل محادثات السلام التي تؤدي إلى حل عادل وعدالة لشعب فلسطين.

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