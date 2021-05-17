مدعية المحكمة الجنائية الدولية تدعو حكومة الوحدة الوطنية لتوقيف سيف الإسلام القذافي

سيف الإسلام القذافي. (أرشيفية: الإنترنت)

قالت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، إن بعض من صدرت أوامر بالقبض عليهم ما زالو هاربين من العدالة، ومنهم سيف الإسلام القذافي، مناشدة حكومة الوحدة الوطنية توقيفه وتقديمه إلى العدالة.



وجددت بنسودا في كلمتها أمام مجلس الأمن الدولي، اليوم الإثنين، دعوتها إلى سيف الإسلام القذافي لتقديم نفسه إلى السلطات الليبية، مشيرة إلى أنه «لم تتم مساءلة مرتكبي الجرائم في ليبيا منذ سنوات، على الرغم من استمرار سجن المدنيين لسنوات طويلة وبقاء المحاكم العسكرية التي تقضي بالإعدام على عديد الأشخاص».



وأكدت بنسودا أن هناك نطاقا واسعا للجرائم والمعاملة غير الإنسانية في ليبيا، مشددة على ضرورة إنهاء هذه الممارسات غير القانونية، التي تتنافى مع المواثيق الدولية. كما نبهت إلى ضرورة مشاركة السلطات الليبية في تفعيل العدالة.