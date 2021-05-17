مطار معيتيقة يستقبل أولى رحلات الخطوط الجوية التونسية بعد توقف 7 سنوات

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 17 مايو 2021, 07:58 مساء
السفير التونسي ومدير مطار معيتيقة خلال استقبال أولى رحلات الخطوط التونسي إلى طرابلس. (مطار معيتيقة)

استقبل مطار معيتيقة الدولي شرق العاصمة طرابلس، اليوم الإثنين، أولى الرحلات الجوية لشركة الخطوط الجوية التونسية التي استأنفت رحلاتها إلى ليبيا بعد توقف سبع سنوات.

وجرت بمطار معيتيقة مراسم استقبال وصول أولى رحلات الخطوط التونسية للمطار بحضور سفير تونس لدى ليبيا، ومدير مطار معيتيقة الدولي، بحسب ما نشرته صفحة المطار على «فيسبوك».

وستنظم الشركة رحلة واحدة يوميا «تونس - معيتيقة - تونس»، وثلاث رحلات أسبوعية «تونس - بنينا - تونس»، حسب ما أعلنته إدارة مطار معيتيقة الدولي قبل أيام.

- الخطوط التونسية تستأنف رحلاتها إلى ليبيا الإثنين المقبل
- عودة رحلات الخطوط التونسية إلى مطار معيتيقة بعد توقف 7 سنوات
- افتتاح مكتب مبيعات الخطوط التونسية في مطار معيتيقة

ومطلع الشهر الجاري، افتتحت شركة الخطوط الجوية التونسية، مكتب مبيعات بمطار معيتيقة الدولي في إطار استعداداتها لعودة الرحلات إلى ليبيا.

وأعلنت الشركة في 27 أبريل الماضي، تأجيل عودة الرحلات إلى المطارات الليبية؛ بسبب تدهور الوضع الوبائي، وتباطؤ حركة تنقل المسافرين بين البلدين خلال شهر رمضان.

السفير التونسي متحدثا إلى إحدى وسائل الإعلام خلال استقبال أولى رحلات الخطوط التونسي إلى طرابلس. (مطار معيتيقة)
السفير التونسي متحدثا على سلم الطائرة خلال استقبال أولى رحلات الخطوط التونسية إلى طرابلس. (مطار معيتيقة)
استقبال أولى رحلات الخطوط التونسية إلى طرابلس. (مطار معيتيقة)
طاقم طائرة الخطوط التونسية التي وصلت إلى طرابلس. (مطار معيتيقة)
استقبال أولى رحلات الخطوط التونسية إلى طرابلس. (مطار معيتيقة)
استقبال أولى رحلات الخطوط التونسية إلى طرابلس. (مطار معيتيقة)
مراسم استقبال أولى رحلات الخطوط التونسية إلى طرابلس. (مطار معيتيقة)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«واشنطن بوست»: إدارة بايدن توافق على بيع أسلحة دقيقة التوجيه لإسرائيل بقيمة 735 ...
دولى
بالصور: رسوم شيركلا.. ثروة وطنية لا تُقدر بثمن
ثقافة وفن
10 لاعبين خارج الأسوار.. ورحيل كومان بنسبة 99% ضمن ثورة برشلونة
رياضة عالمية
تقديم الجولة الأخيرة من «الليغا» 24 ساعة
رياضة عالمية
صحيفة تكشف سر استقالة بيل غيتس من «مايكروسوفت»
علوم وتكنولوجيا
ضباط من القوات البحرية يشاركون في مناورات تضم 12 دولة و«أفريكوم»
ليبيا
نصفها في أفريقيا.. تعرف على التوزيع الجغرافي لأصول «الليبية للاستثمار» في العالم
ليبيا
كم مرة يجب أن تغسل وجهك في اليوم؟
أناقة وجمال
«فرانس برس»: الوعد بإجراء الانتخابات الليبية في ديسمبر يبدو أنه بدأ يتلاشى
ليبيا
غراهام للدبيبة: على الحكومة الليبية إجراء التغييرات اللازمة لإنجاح الانتخابات
ليبيا
«الشؤون الاجتماعية» توضح كيفية تحديث البيانات المصرفية لمنحة الزوجة والأولاد ...
ليبيا
وسائل إعلام تركية تستبعد قرب سحب أنقرة قواتها من ليبيا وتزعم وقوع المنقوش تحت ...
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«الشؤون الاجتماعية» توضح كيفية تحديث البيانات المصرفية لمنحة الزوجة والأولاد (رابط)