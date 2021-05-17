مطار معيتيقة يستقبل أولى رحلات الخطوط الجوية التونسية بعد توقف 7 سنوات

السفير التونسي ومدير مطار معيتيقة خلال استقبال أولى رحلات الخطوط التونسي إلى طرابلس. (مطار معيتيقة)

استقبل مطار معيتيقة الدولي شرق العاصمة طرابلس، اليوم الإثنين، أولى الرحلات الجوية لشركة الخطوط الجوية التونسية التي استأنفت رحلاتها إلى ليبيا بعد توقف سبع سنوات.

وجرت بمطار معيتيقة مراسم استقبال وصول أولى رحلات الخطوط التونسية للمطار بحضور سفير تونس لدى ليبيا، ومدير مطار معيتيقة الدولي، بحسب ما نشرته صفحة المطار على «فيسبوك».

وستنظم الشركة رحلة واحدة يوميا «تونس - معيتيقة - تونس»، وثلاث رحلات أسبوعية «تونس - بنينا - تونس»، حسب ما أعلنته إدارة مطار معيتيقة الدولي قبل أيام.

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ومطلع الشهر الجاري، افتتحت شركة الخطوط الجوية التونسية، مكتب مبيعات بمطار معيتيقة الدولي في إطار استعداداتها لعودة الرحلات إلى ليبيا.

وأعلنت الشركة في 27 أبريل الماضي، تأجيل عودة الرحلات إلى المطارات الليبية؛ بسبب تدهور الوضع الوبائي، وتباطؤ حركة تنقل المسافرين بين البلدين خلال شهر رمضان.

السفير التونسي متحدثا إلى إحدى وسائل الإعلام خلال استقبال أولى رحلات الخطوط التونسي إلى طرابلس. (مطار معيتيقة)

السفير التونسي متحدثا على سلم الطائرة خلال استقبال أولى رحلات الخطوط التونسية إلى طرابلس. (مطار معيتيقة)

استقبال أولى رحلات الخطوط التونسية إلى طرابلس. (مطار معيتيقة)

طاقم طائرة الخطوط التونسية التي وصلت إلى طرابلس. (مطار معيتيقة)

استقبال أولى رحلات الخطوط التونسية إلى طرابلس. (مطار معيتيقة)

استقبال أولى رحلات الخطوط التونسية إلى طرابلس. (مطار معيتيقة)

مراسم استقبال أولى رحلات الخطوط التونسية إلى طرابلس. (مطار معيتيقة)