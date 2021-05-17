وزير الدولة لشؤون الهجرة يبحث الأوضاع الأمنية في منطقة أم الأرانب

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 17 مايو 2021, 07:55 مساء
وزير الدولة لشؤون الهجرة اجديد معتوق خلال بحثه الأوضاع الأمنية في مدينة أم الأرانب. (حكومة الوحدة الوطنية)

ناقش وزير الدولة لشؤون الهجرة، اجديد معتوق، الأوضاع الأمنية في مدينة أم الأرانب، وآلية دعم المشاريع التنموية والاقتصادية فيها، وذلك خلال زيارة جرت اليوم الإثنين.

كما تناولت الزيارة «سبل إيجاد الحلول للمشاكل والعراقيل التي تواجه الأجهزة الأمنية المختصة بهذا الشأن من أجل تعزيز الوضع الأمني بالمنطقة لمحاربة ظاهرة الهجرة غير الشرعية»، حسب بيان لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة.

وقابل الوزير خلال الزيارة عميد البلدية الشرقية، ومدير مديرية الأمن والأجهزة الأمنية، بالإضافة إلى عدد من حكماء وأعيان المنطقة، وتطرق في لقائه معهم إلى الأزمات التي تعانيها المنطقة. 

وزير الدولة لشؤون الهجرة اجديد معتوق خلال بحثه الأوضاع الأمنية في مدينة أم الأرانب. (حكومة الوحدة الوطنية)
وزير الدولة لشؤون الهجرة اجديد معتوق خلال بحثه الأوضاع الأمنية في مدينة أم الأرانب. (حكومة الوحدة الوطنية)
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