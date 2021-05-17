وزير الدولة لشؤون الهجرة يبحث الأوضاع الأمنية في منطقة أم الأرانب

ناقش وزير الدولة لشؤون الهجرة، اجديد معتوق، الأوضاع الأمنية في مدينة أم الأرانب، وآلية دعم المشاريع التنموية والاقتصادية فيها، وذلك خلال زيارة جرت اليوم الإثنين.
كما تناولت الزيارة «سبل إيجاد الحلول للمشاكل والعراقيل التي تواجه الأجهزة الأمنية المختصة بهذا الشأن من أجل تعزيز الوضع الأمني بالمنطقة لمحاربة ظاهرة الهجرة غير الشرعية»، حسب بيان لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة.
وقابل الوزير خلال الزيارة عميد البلدية الشرقية، ومدير مديرية الأمن والأجهزة الأمنية، بالإضافة إلى عدد من حكماء وأعيان المنطقة، وتطرق في لقائه معهم إلى الأزمات التي تعانيها المنطقة.