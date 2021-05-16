باشاغا يلتقي السفير المصري محمد ثروت ويناقش معه «التسوية السياسية الراهنة»

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 16 مايو 2021, 11:58 مساء
باشاغا خلال لقائه السفير المصري محمد ثروت. (صفحة باشاغا على تويتر)

قال وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، اليوم الأحد، إنه استقبل رئيس البعثة الدبلومسية المصرية في ليبيا السفير محمد ثروت، وذلك بهدف تعزيز العلاقات الإيجابية بين طرابلس والقاهرة، ومناقشة التسوية السياسية الراهنة في ليبيا.

وكتب باشاغا على حسابه بموقع «تويتر»: «تشرفت باستقبال أخي معالي السفير الذي يباشر مهامه في العاصمة طرابلس، مما يعزز الدور الإيجابي لجمهورية مصر العربية في التسوية السياسية الحالية وللدفع بمزيد من التعاون بين البلدين الشقيقين».

وفي أوائل مايو الجاري، وصل السفير ثروت إلى طرابلس لاستئناف عمل السفارة المصرية في ليبيا، وذلك بعد أيام من زيارة رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إلى ليبيا.
 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

زيدان يودع لاعبيه.. 8 أيام تفصله عن الرحيل وراؤول وأليغري ولوف في خلافته
رياضة عالمية
غوتيريس يحذر من خطر أزمة إقليمية «لا يمكن احتواؤها» في الشرق الأوسط
دولى
التائب يخطف تعادلا مثيرا للأهلي بنغازي أمام دارنس في الدقيقة 94
رياضة محلية
وزير خارجية فلسطين إلى نظرائه العرب: التطبيع مع إسرائيل «مشاركة في الجرائم»
عربى
جيش الاحتلال: إطلاق نحو 3000 صاروخ من غزة في اتجاه «إسرائيل» منذ الإثنين
عربى
غوتيريس «منزعج» من تدمير غارة إسرائيلية مبنى في غزة يضم مكاتب إعلامية
عربى
«ليست حربا بل إبادة».. مظاهرات في دول عربية وأوروبية ضد التصعيد الإسرائيلي
عربى
هالاند أهم من ميسي في برشلونة.. ومساعٍ لتدبير 154 مليون إسترليني رغم أزمة ...
رياضة عالمية
غوتيريس لمجلس الأمن: عدد المقاتلين الأجانب في ليبيا لم ينخفض
ليبيا
هواة الدراجات النارية يجوبون بنغازي لإعطاء صورة أخرى عن ليبيا
منوعات
نصفها في أفريقيا.. تعرف على التوزيع الجغرافي لأصول «الليبية للاستثمار» في العالم
ليبيا
كم مرة يجب أن تغسل وجهك في اليوم؟
أناقة وجمال
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

الصين تأسف لعرقلة أميركا بيان مجلس الأمن حول النزاع بين الفلسطينيين والإسرائيليين