باشاغا يلتقي السفير المصري محمد ثروت ويناقش معه «التسوية السياسية الراهنة»

باشاغا خلال لقائه السفير المصري محمد ثروت. (صفحة باشاغا على تويتر)

قال وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، اليوم الأحد، إنه استقبل رئيس البعثة الدبلومسية المصرية في ليبيا السفير محمد ثروت، وذلك بهدف تعزيز العلاقات الإيجابية بين طرابلس والقاهرة، ومناقشة التسوية السياسية الراهنة في ليبيا.



وكتب باشاغا على حسابه بموقع «تويتر»: «تشرفت باستقبال أخي معالي السفير الذي يباشر مهامه في العاصمة طرابلس، مما يعزز الدور الإيجابي لجمهورية مصر العربية في التسوية السياسية الحالية وللدفع بمزيد من التعاون بين البلدين الشقيقين».



وفي أوائل مايو الجاري، وصل السفير ثروت إلى طرابلس لاستئناف عمل السفارة المصرية في ليبيا، وذلك بعد أيام من زيارة رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إلى ليبيا.

