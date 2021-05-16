الجرندي يطلع المنقوش على جهود تونس بشأن فلسطين ويرحبان باستئناف الخطوط التونسية رحلاتها إلى ليبيا

لقاء سابق بين الجرندي والمنقوش. (أرشيفية: الخارجية التونسية)

اطلع وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش على مساعي وجهود بلاده لوقف الجرائم بحق الشعب الفلسطيني، معلنا ترحيبهما باستئناف الخطوط الجوية التونسية رحلاتها إلى ليبيا اعتبارا من الغد.

وقال الجرندي في تغريدة عبر حسابه على «تويتر» مساء اليوم الأحد، «تواصلت مع نظيرتي وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش. أطلعتها على مساعي وجهود تونس لوقف الجرائم في حق الشعب الفلسطيني ونسقنا مواقف البلدين». تناولنا واقع العلاقات الثنائية وسبل الارتقاء بها. ورحبنا باستئناف الخطوط الجوية التونسية لرحلاتها إلى ليبيا الشقيقة بداية من الغد».

وأضافت وزارة الخارجية التونسية في بيان أن اتصال الجرندي والمنقوش «تمحور حول تنسيق المواقف بين البلدين لنصرة القضية الفلسطينية، حيث أطلع الجرندي نظيرته الليبية على المساعي والجهود التي تقودها تونس في إطار عضويتها غير الدائمة بمجلس الأمن الدولي من أجل وقف الجرائم في حق الشعب الفلسطيني وحمل قوات الإحتلال على الإلتزام بقرارات الشرعية الدولية وحث المجتمع الدولي على التدخل الفوري لحماية الفلسطينيين ووضع حد للتصعيد العسكري الإسرائيلي ومخططاته التوسعية على حساب الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق».

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على صعيد آخر، تطرق الوزيران إلى علاقات الأخوة والتعاون المتينة التي تربط البلدين الشقيقين وسبل الإرتقاء بها على كافة الأصعدة.

وأضافت الخارجية التونسية أن الوزيرين رحبا في هذا الخصوص باستئناف الخطوط الجوية التونسية لرحلاتها إلى مطاري معيتيقة في طرابلس وبنينا في بنغازي، انطلاقا من يوم 17 مايو الجاري حيث تعد الخطوط التونسية أول شركة طيران أجنبية تستأنف نشاطها في ليبيا.

من جهة أخرى، أكد الجرندي والمنقوش على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور استعدادا للاستحقاقات الثنائية المقبلة وفي مقدمتها عقد اجتماع اللجنة التحضيرية للجنة العليا المشتركة التونسية الليبية على مستوى وزيري خارجية البلدين في الفترة القريبة المقبلة، وفق الخارجية التونسية.