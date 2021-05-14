إصابة جديدة بـ«كورونا» في درنة

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 14 مايو 2021, 09:49 صباحا
مدينة درنة. (أرشيفية: الإنترنت)

استقبل مركز الشفاء للعزل الصحي في درنة، أمس الخميس، حالة إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد».

وقال المركز، في نشرته اليومية حول الوضع الوبائي في المدينة، والمنشورة على صفحته بموقع «فيسبوك»، إن عدد المصابين بالفيروس الموجودين داخل العناية، وصل إلى ثلاثة أشخاص، فيما يوجد شخصان بقسم الإيواء.

- حالتا إصابة بـ«كورونا» في درنة

وأصدر رئيس اللجنة الطبية التنفيذية في درنة إبراهيم عزوز، في مارس الماضي، سبع توصيات للحد من انتشار الوباء، بينها تنفيذ حظر تجول جزئي، وإغلاق المنتجعات والمصايف، والعمل على تعقيم الأماكن الحكومية، وتطبيق التباعد الاجتماعي والابتعاد عن الأماكن المزدحمة، إضافة إلى عزل المدن إذا سمح الأمر، وإجبارية ارتداء الكمامات، وغلق المآتم وصالات الأفراح.

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