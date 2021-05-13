اعتداء على النهر الصناعي يوقف تدفق المياه إلى غريان ومدن الجبل

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 13 مايو 2021, 08:40 مساء
آثار الاعتداء علي المحطة 50+843 التابعة للنهر الصناعي بمنطقة أبوشيبة. (وال)

اعتدت مجموعة خارجة عن القانون علي المحطة 50+843 التابعة للنهر الصناعي بمنطقة أبوشيبة مما تسبب في إيقاف ضخ المياه وتدفقها إلى مدينة غريان ومدن الجبل، حسب وكالة الأنباء الليبية (وال).

وأعلن المجلس البلدي غريان أن فرق الصيانة التابعة للمنظومة  وخطوط النقل  تحاول السيطرة علي التسريب واصلاح العطل. وسيتم  تعبئة خط ترهونة أبوزيان استعداداَ لضخ المياه قريباً.

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من جانبه، اعتذر جهاز النهر الصناعي منطقة غريان في بيان عن عدم «وصول مياه الشرب إلى غريان خلال عيد الفطر المبارك»، وقال «إنه أمر خارج عن قدرة الفريق الفني». 

وتكررت الأعطال بمنظومة النهر الصناعي خلال الفترة الماضية وكان آحرها الاعتداء على إحدى غرف الصمامات بالخط الرئيس للمسار والواقعة ضمن مناطق الضغط المرتفع ما أدى إلى خفض التدفق بالمسار الأوسط للمنظومة.

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