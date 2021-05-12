الكوني يوضح لبوقادوم أهمية فتح المعابر الحدودية بين ليبيا والجزائر

من اليمين وزير خارجية الجزائر صبري بوقادوم ونائب رئيس المجلس الرئاسي موسى الكوني. (المجلس الرئاسي)

أوضح نائب رئيس المجلس الرئاسي، موسى الكوني، خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الجزائري، صبري بوقادوم، اليوم الأربعاء، أهمية فتح المعابر الحدودية «‎غدامس وغات» بين ليبيا والجزائر، وذلك لتخفيف المعاناة على أهالي المناطق الحدودية بين البلدين.

وأضاف المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي، في بيان، أن الكوني وبوقادوم تباحثا خلال الاتصال الهاتفي حول عقد لقاء وزاري مشترك، ومنتدى لرجال أعمال البلدين خلال الفترة القريبة المقبلة.

وأوضح المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي، أن ذلك يهدف إلى مناقشة آفاق وآليات التكامل الاقتصادي، وتفعيل التبادل التجاري عبر المعابر المشتركة بين البلدين.