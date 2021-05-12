الحويج يبحث مع السفير المصري تفعيل الاتفاقات في مجالات الاقتصاد والاستثمار

لقاء الحويج والسفير المصري، 11 مايو 2021، (وزارة الاقتصاد)

بحث وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج مع سفير مصر لدى ليبيا محمد سليم تطوير وتفعيل عدد من الاتفاقات المبرمة بين البلدين في مجالات الاقتصاد والاستثمار وحرية التنقل والإقامة والتملك.

جاء ذلك خلال لقاء أمس الثلاثاء في مقر الوزارة، لمناقشة الترتيبات التحضيرية لاجتماع اللجنة العليا الليبية المصرية، الذي سيعقد خلال الربع الثالث من العام الجاري، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الأربعاء.

وأكد الحويج ضرورة فتح مطار القاهرة أمام حركة الطيران، وتسيير الرحلات بين البلدين، وتسهيل إجراءات دخول المواطنين عبر كل المنافذ، كما حث على إقامة معرض المنتجات المصرية بمدينة بنغازي، وتنظيم ملتقى رجال الأعمال الليبي المصري على هامش المعرض، في إطار تشجيع الاستثمار، ودعم الشراكة بين القطاع الخاص في البلدين.

كما دعا إلى مشاركة مصر في دورة معرض طرابلس الدولي المزمع إقامتها خلال شهر سبتمبر المقبل؛ بهدف تعزيز التبادل التجاري بين البلدين وإيجاد أسواق خارجية للمنتجات الليبية.