بالصور..وقفة احتجاجية ضد المحاصصة في المناصب السيادية القضائية

من الوقفة الاحتجاجية لأعضاء في الهيئات القضائية بنطاق محكمة استئناف طرابلس، 11 مايو 2021. (بوابة الوسط)

نظم أعضاء في الهيئات القضائية بنطاق محكمة استئناف طرابلس وقفة احتجاجية ضد محاصصة القضاء في توزيع المناصب السيادية القضائية.

وطالب قضاة ومستشارون ووكلاء نيابة، مجلس النواب في بيان أصدروه اليوم الثلاثاء «بضرورة اعتماد نتائج الانتخابات التي صدرت عن الجمعية العمومية للمحكمة العليا، والتي أسفرت عن انتخاب المستشار عبد الله بورزيزة رئيساً للمحكمة العليا، خلفاً للمستشار محمد الحافي».

وعبر البيان عن «رفض كل الأصوات والجهات التي تنادي بمحاصصة القضاء، لأن القضاء لا يخضع للمحاصصة وفقاً للقانون، ووفقاً لمخرجات الحوار السياسي»، حسب قناة ليبيا الوطنية.

وفي 28 أبريل الماضي، صوتت الجمعية العمومية للمحكمة العليا الليبية صوتت «بالإجماع» على اختيار المستشار أبورزيزة، رئيسا للمحكمة العليا، خلفا للمستشار الحافي. وكان المستشار عبدالله أبورزيزة يشغل منصب رئيس مركز الخبرة القضائية.

من الوقفة الاحتجاجية لأعضاء في الهيئات القضائية بنطاق محكمة استئناف طرابلس، 11 مايو 2021. (بوابة الوسط)

من الوقفة الاحتجاجية لأعضاء في الهيئات القضائية بنطاق محكمة استئناف طرابلس، 11 مايو 2021. (بوابة الوسط)