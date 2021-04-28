الجمعية العمومية تختار المستشار عبدالله أبورزيزة رئيسا للمحكمة العليا

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 28 أبريل 2021, 08:01 مساء
الرئيس الجديد للمحكمة العليا المستشار عبدالله أبورزيزة. (الإنترنت)

أكد مصدر قضائي لـ«بوابة الوسط»، اليوم الأربعاء، أن الجمعية العمومية للمحكمة العليا الليبية صوتت «بالإجماع» على اختيار المستشار عبدالله أبورزيزة، رئيسا للمحكمة العليا، خلفا للمستشار محمد الحافي.

وكان المستشار عبدالله أبورزيزة يشغل منصب رئيس مركز الخبرة القضائية.

وترشح لمنصب رئيس المحكمة العليا سبع مستشارين هم: الرئيس السابق للمحكمة المستشار محمد القمودي الحافي، والمستشارون المبروك عبدالله الفاخري، وخليفة سالم الجهمي، ومحمد أحمد الخير، وعبدالله محمد أبورزيزة، ويوسف المرتضى الشاعري، وعبدالقادر عبدالسلام المنساز.

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