إنقاذ أكثر من 700 مهاجر قبالة سواحل ليبيا وإعادتهم إلى الزاوية وطرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 10 مايو 2021, 08:16 مساء
إنقاذ مهاجرين غير شرعيين من عرض البحر المتوسط, (الإنترنت)

اعترض خفر السواحل الليبي أكثر من 700 مهاجر في البحر المتوسط، وأُعيدوا إلى ليبيا، في وقت قتل خمسة مهاجرين آخرين من بينهم طفل في تحطم قاربهم.

وكشفت الناطقة باسم المنظمة الدولية للهجرة صفاء المساهلي، اليوم الإثنين، في تدوينة لها عبر حسابها الرسمي في «تويتر»، أن أكثر من 700 مهاجر تم اعتراضهم في البحر المتوسط يوم الأحد، وأُعيدوا إلى ميناءي الزاوية وطرابلس.

ومن بين الناجين، تم إحصاء أكثر من 60 امرأة، وما لا يقل عن 40 طفلاً من وكالات الأمم المتحدة الموجودة في الموانئ، إذ تم نقلهم إلى مراكز احتجاز.

كما شهد أمس الأحد، مقتل خمسة أشخاص، بينهم طفل، غرقوا عندما تحطم قاربهم قبالة السواحل الليبية، وأعاد صيادون الناجين من نفس القارب إلى ليبيا.

ومنذ بداية العام الجاري اعترض خفر السواحل الليبي نحو 7500 مهاجر في البحر وعادوا إلى البلاد، وفقًا لبيانات المنظمة الدولية للهجرة.

وتفسر الزيادة في أعداد المهاجرين بعدم الاستقرار الاقتصادي في ليبيا بسبب الأزمة الصحية، وهدوء جبهات القتال في طرابلس والطقس الهادئ.

وخلال اليومين الماضيين أيضًا، وصل إلى جزيرة لامبيدوزا الإيطالية، أكثر من 1400 مهاجر، موزعين على نحو 15 قاربًا.

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