أحوال الطقس اليوم: أجواء معتدلة في مناطق ساحل الشمال الشرقي

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 10 مايو 2021, 11:54 صباحا
طقس مشمس، (تعبيرية: بوابة الوسط)

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تسود أجواء معتدلة مناطق ساحل الشمال الشرقي، اليوم الإثنين.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز ميل درجات الحرارة إلى الارتفاع على غالبية مناطق البلاد اليوم وغدا، مع رياح نشطة نسبيا خاصة على مناطق الشمال الغربي.

رأس أجدير - سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة
السماء صافية، والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية، معتدلة إلى نشطة السرعة، مثيرة للأتربة والغبار، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 31 و37 درجة مئوية، ولا تتجاوز 29 درجة مئوية اليوم على الساحل من الخمس إلى سرت.

الخليج - سهل بنغازي حتى أمساعد - الواحات - مراده
السماء صافية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية، معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 22 و28 درجة مئوية علي المناطق الساحلية، وبين 32 و36 درجة مئوية على أجدابيا وجالو والجغبوب.

الجفرة - سبها - غات - غدامس- الحمادة
السماء صافية، تظهر بها بعض السحب العابرة، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية، معتدلة السرعة، تنشط أحيانا على بعض المناطق، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 37 و43 درجة مئوية.

الكفرة - السرير- تازربو
السماء صافية، والرياح شمالية شرقية، معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 37 و42 درجة مئوية.

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