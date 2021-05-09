السفارة الألمانية تعلق على فوز شركتين ليبيتين في مسابقة برلين لزيت الزيتون

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 09 مايو 2021, 01:59 صباحا
أشجار الزيتون، (أرشيفية: الإنترنت)

باركت السفارة الألمانية لدى ليبيا، السبت، فوز زيت الزيتون الليبي من مدينة غريان بالميدليتين الفضية والبرونزية في مسابقة برلين العالمية لزيت الزيتون، التي أقيمت في الفترة من 12- 18 أبريل الماضي.

وفازت شركة «المشكاة» لإنتاج الزيت لصاحبها رجل الأعمال جلال الملوشي، بالميدالية الفضية وشركة «زيتونة غريان» لصاحبها رجل الأعمال محمد سعيد، بالميدالية البرونزية في المسابقة، وفق ما أعلن المجلس البلدي غريان.

- فوز شركتين ليبيتين بالمركزين الثاني والثالث في مسابقة برلين لزيت الزيتون

وقالت السفارة الألمانية عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن الشركتين شاركتا في المسابقة بمنتج ذو جودة عالية من أشجار الزيتون في مدينة غريان، ما يدل على «إمكانات ليبيا الاقتصادية الهائلة».

وأكد المجلس المجلس البلدي غريان أنه يعكف مع قطاع الزراعة في المدينة على إعداد وتنفيذ مشروع مضاعفة أعداد شجر الزيتون، ورفع الوعي باستثماره بالشكل الصحيح، وتحقيق الجدوى الاقتصادية العالية منه، التي تتجاوز في حال نجاح الخطة مجموع الدخل العام الذي تحصل عليه المدينة، إضافة إلى بعث عديد المشروعات والوظائف المتعلقة بالزيتون وإنتاج الزيت منه.

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