بلدية جادو: تفادينا كارثة وبائية والإصابات «صفر» منذ نحو أسبوع

انطلاق حملة التطعيم ضد فيروس كورونا في جادو، 25 أبريل 2021. (بلدية جادو)

قال المجلس البلدي واللجنة العليا لمكافحة وباء «كورونا» في جادو إن المدينة «تفادت» حدوث «كارثة وبائية» متمثلة بانتشار العدوى المجتمعية بفيروس «كوورنا المستجد» فيها خلال الشهرين الماضيين.

وفي بيان مشترك منشور على صفحة بلدية جادو بموقع «فيسبوك»، أشاد المجلس واللجنة بجهود الجهات المختصة وتجاوب أهالي مدينة جادو والتزامهم بالإجراءات الاحترازية خاصة ارتداء الكمامات، وأشارا إلى حدوث «انخفاض كبير» في الإصابات، حيث لم تسجل المدينة أية إصابات لمدة تقارب الأسبوع.

- انطلاق الحملة الوطنية للتطعيم ضد فيروس «كورونا» في جادو

ودعا البيان مواطني جادو إلى ضرورة الاستمرار في الالتزام بالإجراءات الاحترازية خلال عيد الفطر المبارك، والامتناع عن الاختلاط، وعدم المصافحة، وتجنب زيارة كبار السن للإبقاء على مستوى انحسار الوباء.

وفي 25 أبريل الماضي، أعلنت بلدية جادو انطلاق الحملة الوطنية للتطعيم ضد فيروس «كورونا المستجدة» في البلدية بثلاثة مراكز تطعيم هي: وحدة الرعاية الصحية جادو المركز، ومركز الرعاية الصحية الجماري، والمركز الصحي شكشوك.

وقالت البلدية في بيان، إن التطعيمات ستتم حسب الكشوفات الواردة بالمنظومة المعلن عنها خلال الأيام الماضية، موضحة أن التطعيم لبقية الفئات سيتم وفق ما سيعلن عنه، ويرد من المركز الوطني لمكافحة الأمراض.