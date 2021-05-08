وزير الداخلية يشارك في حفل تكريم وكيل الوزارة السابق لشؤون الهجرة غير الشرعية

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 08 مايو 2021, 04:29 مساء

أقامت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، حفل تكريم لوكيل الوزارة السابق لشؤون الهجرة غير الشرعية محمد الشيباني المرحاني، بحضور وزير الداخلية عميد خالد مازن، ووكيل الوزارة لشؤون المديريات، وعدد من مدراء الأمن ورؤساء الأجهزة والمصالح ومدراء الإدارات بالوزارة.

وأثني الوزير، خلال كلمة ألقاها في الحفل، على ما قدمه الشيباني، من مجهودات كبيرة خلال فترة عمله وإخلاصه في تأدية مهامه خدمة للصالح العام، وجهوده الملموسة في إدارة ملف الهجرة غير الشرعية بكل اقتدار ومهنية، رغم صعوبة المهمة..

ومن جهته عبر الشيباني عن بالغ شكره وتقديره لوزير الداخلية عميد خالد مازن، ولكافة منتسبي الوزارة على هذا التكريم، متمنياً للجميع التوفيق والسداد في خدمة الوطن..

وتخلل الحفل عديد الكلمات وعرض مرئي، تم إعداده من قبل مكتب الإعلام الأمني يوضح مسيرة عمل الوكيل منذ توليه لمهامه وكيلا لوزارة الداخلية لشؤون الهجرة غير الشرعية..

وفي نهاية الحفل تم منح نوط العمل المتميز للشيباني، تقديراً لجهوده وتفانيه في عمله خلال سنوات عمله الماضية.

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