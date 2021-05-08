«النهر الصناعي»: بدء دخول المياه إلى طرابلس وعدد من مناطق الاستهلاك

إحدى منظومات النهر الصناعي، (الإنترنت: أرشيفية)

أعلن جهاز النهر الصناعي بدء دخول المياه إلى العاصمة طرابلس، وعدد من مناطق الاستهلاك، بعد فتح صمامات التحكم الرئيسية في المنظومة، وتدفق المياه بمساريه بشكل جزئي.

وأشار إلى أن هذا الإجراء جاء بعد الإطلاع على البيانات التشغيلية لمنظومة «الحساونة - سهل الجفارة»، وجاري العمل الليلة وبالتنسيق مع الفرق العاملة بالحقول على إعادة معدلات الإنتاج إلى المستوى ما قبل الانقطاع، حسب بيان على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الجمعة.

ودام انقطاع المياه لساعات، بسبب انقطاع الكهرباء عن محطات الطاقة الفرعية بالحقل الشرقي، التي عادت مساء أمس.