تحرير 81 مهاجرا غير شرعي في تازربو

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 07 مايو 2021, 07:34 مساء
تحرير مهاجرين غير شرعيين في تازربو, 7 مايو 2021. (كتيبة سبل السلام)

أعلنت كتيبة سبل السلام التابعة للقيادة العامة، تحرير 81 مهاجرا غير شرعي، من إحدى المزارع بمدينة تازربو، ونقلهم إلى مكان آمن.

وقالت الكتيبة، في بيان أمس، إن قوة تابعة لها تلقت بلاغا بوجود أعداد كبيرة من المهاجرين غير الشرعيين في إحدى المزارع بمدينة تازربو، بينهم جرحي، فتم إطلاق حملة وتحريرهم، والذين بلغ عددهم 68 رجلا و13 امرأة، فيما تم نقلهم إلى مكان آمن، بعدما كانوا في حالة يرثى لها.

وعبرت الكتيبة عن استغرابها من «سكوت أهلنا الشرفاء في مدينة تازربو عن مثل هذه الأعمال التي حرمها الله سبحانه وتعالى، ويقوم بها بعض المهربين من تعذيب وابتزاز للنساء وقهر للرجال لأجل الحصول على الأموال لصالح المهربين».

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