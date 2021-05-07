المنقوش تزور القطرون وتتفقد معبر التوم الحدودي مع النيجر (صور)

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 07 مايو 2021, 05:28 مساء
لقاء المنقوش مع المسؤولين المحليين في القطرون. (بوابة الوسط)

وصلت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية، نجلاء المنقوش، ظهر اليوم الجمعة، إلى بلدية القطرون في الجنوب كما أجرى جولة تفقدية إلى معبر التوم الحدودي مع النيجر.

وكان في استقبال المنقوش مقرر مجلس النواب، صالح قلمة، وعضو المجلس الأعلى للدولة، الطاهر المكني، وعضو المجلس البلدي، عمر عمورة، وعدد من المسؤولين المحليين وأعيان ونشطاء المدينة.

وعقدت المنقوش فور وصولها إلى القطرون اجتماعا مع المسؤولين المحليين الذين رحبوا في كلماتهم بوزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية كونها أول وزيرة تصل إلى القطرون منذ العهد الملكي.

- المنقوش تزور منطقة القطرون الحدودية
- المنقوش تصل إلى سبها

وخلال الاجتماع تقدم عدد من المواطنين بمذكرات تتضمن احتياجات ومتطلبات البلدية التي تعاني من إنعدام الخدمات، فيما طالب آخرون بضرورة فتح مكتب قنصلي لمتابعة شؤون الأجانب كون البلدية تقع على الحدود الليبية النيجرية التشادية.

من جهتها تعهد المنقوش للمسؤولين المحليين في بلدية القطرون بنقل الصورة الحقيقية عن الوضع في المنطقة والمذاكرات التي قدمت لها إلى مجلس رئاسة الوزراء في حكومة الوحدة الوطنية.

وعقب الاجتماع توجهت المنقوش إلى منفذ التوم الحدودي في أقصى الجنوب على الحدود مع النيجر ضمن زيارتها إلى المنطقة الجنوبية لتفقد المعبر.

لقاء المنقوش مع المسؤولين المحليين في القطرون. (بوابة الوسط)
زيارة المنقوش إلى القطرون. (بوابة الوسط)
لقاء المنقوش مع المسؤولين المحليين في القطرون. (بوابة الوسط)
لقاء المنقوش مع المسؤولين المحليين في القطرون. (بوابة الوسط)
لقاء المنقوش مع المسؤولين المحليين في القطرون. (بوابة الوسط)
زيارة المنقوش إلى القطرون. (بوابة الوسط)
زيارة المنقوش إلى القطرون. (بوابة الوسط)
لقاء المنقوش مع المسؤولين المحليين في القطرون. (بوابة الوسط)
لقاء المنقوش مع المسؤولين المحليين في القطرون. (بوابة الوسط)
لقاء المنقوش مع المسؤولين المحليين في القطرون. (بوابة الوسط)
لقاء المنقوش مع المسؤولين المحليين في القطرون. (بوابة الوسط)
لقاء المنقوش مع المسؤولين المحليين في القطرون. (بوابة الوسط)
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