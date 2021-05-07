الكوني يبحث مع عمداء بلديات ومدير أمن أوباري الأوضاع الأمنية بالمنطقة

لقاء الكوني مع عمداء بلديات أوباري وبنت بية والغريفة ومدير أمن أوباري. (المجلس الرئاسي)

بحث نائب رئيس المجلس الرئاسي موسى الكوني، اليوم الجمعة، مع عمداء بلديات أوباري والغريفة وبنت بية، ومدير أمن أوباري، الأوضاع الأمنية بالمنطقة، وسبل تحسينها.

وأضاف المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي أن اللقاء عقد خلال زيارة الكوني إلى بلدية أوباري للوقوف على احتياجات السكان، والأحوال المعيشية والخدمية بالبلديات.

وأكد الكوني خلال اللقاء حرص المجلس الرئاسي على التواصل مع الأهالي في المنطقة والاستماع إلى مطالبهم، بما يدعم العمل على إنجاز استحقاقات المرحلة.

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وأعلن الكوني خلال مؤتمر صحفي عقده، مساء الأربعاءن أنه سيتوجه إلى المنطقة الجنوبية للقاء قيادات عسكرية من أجل توحيد الجيش، مؤكدا أن «الجنوب دفع الثمن باهظا بسبب الأزمة السياسية والحروب».

وأعرب الكوني عن مخاوفه من تداعيات الأوضاع الأمنية في تشاد وتأثيراتها على ليبيا، لافتا إلى أنهم في المجلس الرئاسي سيحاولون إنشاء «غرفة عسكرية مشتركة لتأمين الحدود الجنوبية».