«الكهرباء»: قطع التيار 7 ساعات لمدة 4 أيام عن 10 مناطق

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 07 مايو 2021, 01:10 مساء
أعمال صيانة خط جنوب طرابلس الهضبة جهد 220 ك.ف، (أرشيفية: شركة الكهرباء)

أعلنت الشركة العامة للكهرباء قطع التيار الكهربائي عن عشر مناطق لمدة سبع ساعات تبدأ، اليوم الجمعة، وحتى يوم الإثنين المقبل.

وعزت الشركة السبب في ذلك إلى أعمال غسيل وتنظيف العوازل لخط نقل الطاقة «ترهونة/الخمس رقم 1  جهد 220 ك.ف»، حيث سيتم فصل التغذية الكهربائية لجميع الخطوط المتغذية من محول «البركات جهد 11/30/220 ك.ف» المركب على نفس الخط وذلك لتأمين موقع العمل، حسب ما نشرت على صفحتها بموقع «فيسبوك».

- فصل الكهرباء عن 6 مناطق غدا نتيجة أعمال تنظيف بمحطة تحويل الجميل

وسيتم قطع التيار من الساعة السابعة صباحا إلى الثانية مساء بداية من اليوم وحتى الإثنين المقبل في مناطق: «مسلاتة المركز، العمامرة، قصر الجديد، سم الديس، البركات، الداوون، القصيعة، العوامر، لطرشان، الغرارات».

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