مصرف الأمان يعلن استلام علاوة الزوجة والأبناء

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 06 مايو 2021, 10:30 مساء
أحد فروع مصرف الأمان. (وال)

أعلن مصرف «الأمان»، اليوم الخميس، أن المصرف المركزي أودع مخصصات علاوة الزوجة والأبناء في حساب مصرف الأمان لديه، بمبلغ قدره 272.98 مليون دينار والذي يشمل عدد 273682 أُسرة.

وقال المصرف، في بيان له، إنه شرع في إيداع المبالغ في حسابات مستحقيها وستصلهم رسائل تفيد باستلام المبلغ حال وصوله، وسيصبح بإمكان كل من لديهم بطاقات سحب محلية التوجه هذا المساء لسحب المبلغ من حساباتهم الجارية بواسطة آلات «ATM» التابعة للمصرف، حسب وكالة الأنباء الليبية (وال).

وأضاف المصرف أن من ليس لديهم بطاقة سحب محلي بالدينار ستتم موافاتهم اليوم بأرقام عبر الرسائل القصيرة، لاستخراج بطاقات جديدة أو يمكنهم السحب عبر استخدام دفاتر الصكوك.

ويوم الثلاثاء، خلص اجتماع موسع شهدته إدارة الرقابة على المصارف والنقد بالمصرف المركزي حول سبل وآليات وصول منحة الزوجة والأبناء لكل مستحقيها، إلى مباشرة وزارة الشؤون الاجتماعية إحالة المنحة إلى المصارف خلال هذا الأسبوع.

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