«المركزي»: إحالة منحة الزوجة والأبناء إلى المصارف هذا الأسبوع

اجتماع حول علاوة الزوجة والأبناء في المصرف المركزي، 4 مايو 2021. (المصرف المركزي)

خلص اجتماع موسع شهدته إدارة الرقابة على المصارف والنقد بمصرف ليبيا المركزي، اليوم الثلاثاء، حول سبل وآليات وصول منحة الزوجة والأبناء لكل مستحقيها، إلى مباشرة وزارة الشؤون الاجتماعية إحالة المنحة للمصارف خلال هذا الأسبوع.



وضم الاجتماع مديري الإدارات بمصرف ليبيا المركزي، بحضور مديري المصارف التجارية ومدير مشروع منحة الزوجة والأبناء والمراقب المالي بوزارة الشؤون الاجتماعية، حسب تغريدتين على حساب المصرف المركزي بموقع التدوينات القصيرة «تويتر».



ووقعت وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة وفاء الكيلاني، أبريل الماضي، على الإجراءات الخاصة بالتحويلات المالية المتعلقة بمنحة الزوجة والأبناء لفئة الأولاد دون سن 18 عامًا.