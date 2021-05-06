الدبيبة يزور زليتن رفقة عدد من وزراء حكومة الوحدة الوطنية

جولة الدبيبة في عدد من المناطق بمدينة زليتن. (الإنترنت)

قام رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، رفقة عدد من الوزراء، اليوم الخميس، بزيارة إلى مدينة زليتن، وعقد اجتماعا مع عدد من المسؤولين المحليين في المدينة.

وأفادت مصادر محلية بأن الدبيبة أدى صلاة العصر بمسجد الشيخ عبدالسلام الأسمر في مدينة زليتن.

جولة الدبيبة في عدد من المناطق بمدينة زليتن. (الإنترنت)

جولة الدبيبة في عدد من المناطق بمدينة زليتن. (الإنترنت)

جولة الدبيبة في عدد من المناطق بمدينة زليتن. (الإنترنت)