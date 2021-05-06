نورلاند يؤكد لوزير الصحة استعداد الشركات الأميركية للتعاون مع ليبيا وتوفير لقاحات كورونا

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 06 مايو 2021, 08:58 مساء
اجتماع الزناتي مع السفير الأميركي لدى ليبيا، مساء الأربعاء 5 مايو 2021. (وزارة الصحة)

أكد سفير الولايات المتحدة لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، على دعم بلاده للقطاع الصحي في ليبيا؛ واستعداد الشركات الأميركية للتعاون في القطاع الصحي وخاصة فيما يخص توفير اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد.

جاء ذلك خلال اجتماع وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الدكتور علي الزناتي، مساء أمس الأربعاء الخميس، مع نورلاند عبر تقنية «زووم».

وقالت وزارة الصحة عبر صفحتها على «فيسبوك» إن اجتماع الزناتي ونورلاند جرى خلاله مناقشة سبل التعاون بين البلدين في القطاع الصحي، ومدى الاستفادة من الخبرات الأميركية المتعددة في هذا المجال.

وأضافت الوزارة أن الاجتماع تطرق أيضا إلى مناقشة الوضع الوبائي العالمي والمتمثل في وباء فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، وضرورة تكاتف جميع الجهود للقضاء عليه من خلال مناقشة آلية توفير اللقاحات.

من جهته أبدى وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الدكتور علي الزناتي ترحيبه بالتعاون مع الولايات المتحدة الأميركية في مجال تطوير القطاع الصحي، وفق الوزارة.

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