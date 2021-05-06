حملة للتوعية بشأن تطعيم «كورونا» في سهل الجفارة والزهراء (صور)

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 06 مايو 2021, 03:25 مساء
حملة للتوعية بشأن تطعيم «كورونا» في سهل الجفارة والزهراء، 6 مايو 2021. (مركز مكافحة الأمراض)

زار الفريق الطبي التابع لمكتب طوارئ صحة المجتمع بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الخميس، منطقة سهل الجفارة والزهراء؛ للاطلاع على سير عمل حملة التطعيم ضد فيروس «كورونا المستجد».

وخلال الزيارة، ألقى الفريق بعض المحاضرات التوعوية والتثقيفية حول أهمية التطعيم ضد فيروس «كورونا»، حسب بيان منشور على صفحة المركز الوطني لمكافحة الأمراض بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

- حملة توعية حول تطعيم «كورونا» في غدامس

وفي الثاني من مايو الجاري، وصل الفريق الطبي إلى مدينة غدامس في إطار زياراته ضمن حملة التوعية المجتمعية للتطعيم ضد فيروس «كورونا». وشهد المعهد العالي للمهن الشاملة بمدينة غدامس إلقاء بعض المحاضرات التوعوية والتثقيفية حول التطعيم خصصت للأجهزة الأمنية والخدمية بالمدينة.

ويشرف على الحملة الوطنية للتطعيم ضد فيروس «كورونا» المركز الوطني لمكافحة الأمراض بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للطفولة «يونسيف». وفي إطار الحملة، أجرى الفريق الطبي سلسلة زيارات لمناطق ومدن غرب البلاد تم خلالها تفقد مراكز التطعيم وإقامة ورش عمل للعاملين في المؤسسات والمرافق الخدمية العاملة داخل المدن للتعريف بأهمية التطعيم.

حملة للتوعية بشأن تطعيم «كورونا» في سهل الجفارة والزهراء، 6 مايو 2021. (مركز مكافحة الأمراض)
حملة للتوعية بشأن تطعيم «كورونا» في سهل الجفارة والزهراء، 6 مايو 2021. (مركز مكافحة الأمراض)
حملة للتوعية بشأن تطعيم «كورونا» في سهل الجفارة والزهراء، 6 مايو 2021. (مركز مكافحة الأمراض)
حملة للتوعية بشأن تطعيم «كورونا» في سهل الجفارة والزهراء، 6 مايو 2021. (مركز مكافحة الأمراض)
حملة للتوعية بشأن تطعيم «كورونا» في سهل الجفارة والزهراء، 6 مايو 2021. (مركز مكافحة الأمراض)
حملة للتوعية بشأن تطعيم «كورونا» في سهل الجفارة والزهراء، 6 مايو 2021. (مركز مكافحة الأمراض)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

فرنسا: المناورات البريطانية قبالة جزيرة جيرسي لن ترهبنا
دولى
«الصحة العالمية» تشيد بقرار واشنطن «التاريخي» بدعمها رفع براءات اختراع لقاحات ...
دولى
بالصور: تشيلسي يطيح ريال مدريد.. ويضرب موعدا مع مانشستر سيتي في نهائي دوري ...
رياضة عالمية
بوفون يعلن رحيله عن «يوفنتوس» بنهاية الموسم
رياضة عالمية
ترامب يكرر الاتهامات بتزوير الانتخابات بعد قرار مجلس الإشراف على «فيسبوك»
دولى
الحكومة المصرية تعلن قرارات عاجلة لمواجهة «كورونا» قبل عيد الفطر وتستمر لأسبوعين
عربى
للعام الثاني.. السعودية تبحث منع الوافدين من الخارج من الحج
عربى
ريال مدريد يتحدى تشيلسي على أرض «ستامفورد بريدج» في دوري الأبطال
رياضة عالمية
دباير (الحلقة 8)
فيديو
عالموقدة - أضلع الغنم (الحلقة 22)
فيديو
لمسة وفاء - عبدالعزيز فرج بوهنية (الحلقة 22)
فيديو
ما وراء التاريخ: الجبل الأخضر (الحلقة 16)
فيديو
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«بنتاغون» يحدد موعد دخول الصاروخ الصيني التائه إلى الغلاف الجوي