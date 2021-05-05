وزير الحكم المحلي يطلب تقريرا حول فتح حسابات الإيرادات المحلية للبلديات

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 05 مايو 2021, 10:17 مساء
وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية بدر الدين التومي. (اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية)

طلب وزير الحكم المحلي بدرالدين التومي من كافة عمداء البلديات سرعة موافاة الوزارة بتقرير موقف حول فتح حسابات الإيرادات المحلية.

وحسب الكتاب الدوري رقم 1 لسنة2021 الصادر عن الوزير «يتضمن التقرير في حال توفر الحساب كافة تفاصيله (اسم المصرف، والفرع، ورقم الحساب)، وفي حال عدم توفره تحديد المصرف والفرع المراد فتح الحساب به».

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ووفق التومي، فإن هذا الطلب «يأتي في إطار سعي الوزارة إلى تمكين البلديات من ممارسة اختصاصاتها وتفعيل قانون نظام الإدارة المحلية رقم (59) لسنة 2012م».

ويعد هذا التعميم هو الأول منذ تسلم وزير الحكم المحلي بدر الدين التومي مهامه في منتصف مارس الماضي.

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