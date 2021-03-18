وزارة الحكم المحلي تؤكد استمرار دعم عمل لجنة الانتخابات البلدية

وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية بدر الدين التومي. (اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية)

أكدت وزارة الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية أنها «لن تدخر جهدا في دعم عمل اللجنة المركزية للانتخابات المجالس البلدية» وفق ما جاء على لسان الوزير بدر الدين الصادق التومي خلال زيارته إلى مقر اللجنة، اليوم الخميس.



وقالت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية عبر صفحتها على «فيسبوك» إن التومي عقد اجتماعا مع الرئيس المكلف وأعضاء اللجنة المركزية للانتخابات البلدية، وأكد على «دعم حكومة الوحدة الوطنية لمسار اللامركزية واعتبار ضمان استمرارية الانتخابات البلدية كأهم الاستحقاقات في هذا المسار».



وأوضحت اللجنة المركزية لانتخابات المجلس البلدية أن زيارة وزير الحكم المحلي لمقرها في العاصة طرابلس يأتي في إطار «متابعة لأولويات حكومة الوحدة الوطنية».

التومي مع مسؤولي اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية. (اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية)

اجتماع التومي مع مسؤولي اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية. (اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية)