دي مايو يعرض تطورات الوضع في ليبيا وسورية خلال اجتماع مجموعة السبع

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 04 مايو 2021, 12:38 مساء
وزير الخارجية الإيطالي، لويغي دي مايو. (أرشيفية: آكي)

قالت وزارة الخارجية الإيطالية إن الوزير لويغي دي مايو سيعرض تطورات الوضع في ليبيا وسورية خلال اجتماع وزراء مجموعة السبع للشؤون الخارجية والتنمية في لندن.

وشارك دي مايو، اليوم الثلاثاء، في أول يوم عمل لاجتماع وزراء المجموعة، إلى جانب نظرائه من كندا وفرنسا وألمانيا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، إضافة إلى الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، غوزيب بوريل، حسب بيان نقلته وكالة الأنباء الإيطالية «آكي».

وأشار البيان إلى أن أعمال اليوم الأول «ستركز قبل كل شيء على الصين وميانمار»، وسيتناول دي مايو أيضا «الأزمة الإنسانية في إثيوبيا، ومكافحة الإرهاب في الصومال ومنطقة الساحل، ولا سيما في تشاد ومالي».

وتابعت الخارجية الإيطالية: «ثم يأتي دور غرب البلقان، وهي منطقة استراتيجية بالنسبة للأمن الأوروبي تليها روسيا وقضية (المعارض أليكسي) نافالني، وكذلك الوضع في بيلاروسيا وأوكرانيا، وبعدها نقاش حول أفغانستان، قبل لمحة عن الأفق في منطقة المحيطين الهندي والهادئ».

واختتم البيان بأن «برنامج الوزير دي مايو يتضمن أيضا عدة اجتماعات ثنائية، بما في ذلك لقاء مع نظيره البريطاني دومينيك راب».

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