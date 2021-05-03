إنجليش لـ«الكبير»: بريطانيا مستعدة للتعاون مع وحدة المعلومات المالية الليبية

محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير يستقبل القائم بأعمال السفارة البريطانية لدى ليبيا كايت إنجليش في طرابلس الإثنين. (المصرف المركزي)

أبدت القائم بأعمال السفارة البريطانية لدى ليبيا كايت إنجليش استعداد بلادها إلى تعزيز التعاون بين وحدة المعلومات المالية الليبية ونظيرتها في بريطانيا وفي مجال بناء القدرات، وذلك خلال لقاء مع محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير في طرابلس الإثنين.



وحسب الصفحة الرسمية للمصرف المركزي، بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، تناول الاجتماع العديد من المسائل ذات الاهتمام المشترك المتعلقة بالشأنين المالي والاقتصادي. وتطرق الاجتماع إلى التعاون بين مصرف ليبيا المركزي وحكومة الوحدة الوطنية في مجالات النفط والكهرباء ومجابهة جائحة «كورونا».

ويوم الخميس الماضي، التقت القائمة الأعمال البريطانية مع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، حيث أعربت إنجلش عن رغبة الشركات البريطانية المتخصصة في تقديم المشورة الفنية والتقنية للمساهمة بالرفع من مستوى إنتاج النفط وبناء القدرات.