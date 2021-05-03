تونس تعلن الشروط الصحية لاستقبال الوافدين إليها.. وبينهم الليبيون

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 03 مايو 2021, 03:34 مساء
معبر رأس اجدير على الحدود الليبية - التونسية. (أرشيفية: بوابة الوسط)

أكدت وزارة الصحة التونسية تكثيف الاختبارات السريعة للكسف عن فيروس «كوفيد- 19» ضمن الشروط الصحية اللازمة لاستقبال الليبيين.

وأعلنت الوزارة، أمس الأحد، شروط قبول المسافرين الوافدين إلى تونس عبر المعابر الجوية والبحرية والبرية، مشيرة إلى خضوع المعابر البرية بين تونس وليبيا إلى الاتفاقية المبرمة بين البلدين وطبقًا للبروتوكول الصحي المصادق عليه، وفق وكالة الأنباء الليبية (وال).

وشددت الوزارة على «التزام القادمين بالحجر الصحي الإجباري لمدة 7 أيام بأحد النزل المخصصة للغرض ضمن القائمة المصاحبة وعلى نفقتهم».

كما نبهت بضرورة إظهار القادمين إلى تونس عددًا من الأوراق عند التسجيل للسفر أو قبل اجتياز المعابر البرية: ومنها: شهادة مخبرية لتحليل «RT-PCR» سلبي لا يتجاوز 72 ساعة على إنجازه عند التسجيل للسفر.

وتضم الأوراق كذلك وثيقة الحجز وتأكيد الخلاص (voucher) لمدة 7 أيام بأحد المواقع المخصصة للحجر الصحي الإجباري ضمن القائمة المصاحبة، بالاضافة الى إجراء تحليل «RT-PCR» بين اليوم الخامس واليوم السابع من الحجر الصحي على نفقتهم.

وشددت على ضرورة إدماج تكاليف التحاليل ضمن كلفة الإقامة بالنزل، «وفي حالة سلبية الاختبار يمكن لهم مغادرة الحجر الصحي الإجباري مع الالتزام بالإجراءات الوقائية».

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