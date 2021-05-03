وزيرا خارجية ودفاع تركيا يصلان إلى طرابلس في زيارة مفاجئة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 03 مايو 2021, 02:47 مساء
الوفد التركي خلال وصوله إلى طرابلس، 3 مايو 2021. (جريدة صباح التركية)

بدأ وفد تركي يضم كلا من وزير الخارجية مولود تشاووش أوغلو ، ووزير الدفاع خلوصي أكار زيارة مفاجئة إلى طرابلس اليوم الإثنين، حسبما نقلت وسائل إعلام تركية.

وضمت الزيارة أيضا مدير جهاز المخابرات هاكان فيدان، ورئيس الأركان العامة الجنرال ياسر جولر، فيما يتوقع مناقشة القضايا الثنائية والإقليمية خلال الزيارة، التي تعد االأولى لأرفع مسؤولي تركيا بعد تشكيل حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة.

وزار الدبيبة تركيا الشهر الماضي والتقى مع الرئيس رجب طيب أردوغان، حيث أكدا التزامهما بـ«تعزيز العلاقات الثنائية والاتفاق البحري، والتعاون في مجالات متعددة عبر سلسلة من الاجتماعات، بما في ذلك النفط والغاز الطبيعي».

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