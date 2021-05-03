أحوال الطقس اليوم: أجواء معتدلة على الساحل الغربي

طقس مشمس، (تعبيرية: بوابة الوسط)

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية بقاء الأجواء معتدلة اليوم الإثنين على مناطق الساحل الغربي.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، أن الأجواء المعتدلة ستشمل مناطق الساحل الشرقي، غدا الثلاثاء، بينما تستمر موجة الحر على مناطق الوسط والجنوب.

رأس أجدير - سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة

السماء قليلة السحب، تتكاثر أحيانا، والرياح شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 23 و28 درجة مئوية على المناطق الساحلية من رأس أجدير حتى مصراتة، وبين 31 و36 درجة مئوية على غالبية مناطق الدواخل، وبين 40 و42 درجة مئوية على مناطق مزده والقريات وأبونجيم.

الخليج - سهل بنغازي حتى أمساعد - الواحات - مراده

السماء قليلة السحب، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 35 و41 درجة مئوية، وتصل على أجدابيا وجالو إلى 44 درجة مئوية.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة

السماء صافية، تظهر بها بعض السحب العالية، والرياح جنوبية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا على بعض المناطق؛ مما قد تسبب إثارة الأتربة والرمال، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 39 و43 درجة مئوية.