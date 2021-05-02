«الكهرباء» تواصل حملات إزالة التوصيلات غير الشرعية

فني من فرق إزالة التوصيلات المخالفة في حملة الأحد 2مايو 2021(صفحة شركة الكهرباء على فيسبوك)

واصلت الشركة العامة للكهرباء جهودها لضمان وصول الكهرباء للمواطنين دون مشاكل فنية، وشنت الفرق المكلفة بدائرة خدمات الساعدية التابعة لإدارة خدمات المستهلكين الجفارة، حملتها الميدانية لقطع التوصيلات غير الشرعية، حيث قامت اليوم الأحد بحملة لإزالة التوصيلات غير الشرعية، بالتعاون مع إدارة حماية الطاقة الكهربائية الجفارة.

أيضًا قامت الحملة، بالإضافة إلى قطع التوصيلات غير الشرعية، بجباية الديون المتراكمة لأصحاب الأنشطة التجارية وتسوية أوضاعهم التعاقدية مع الشركة .

الشبكة الليبية تعاني

وتعاني الشبكة الكهربية الليبية عدة مشاكل خلال هذه الأايام الحارة من شهر رمضان، أدت إلى انقطاع التيار عن عدد كبير من المدن الليبية.

وأعلنت الشركة العامة للكهرباء، أن طرح الأحمال في الجناحين الغربي والجنوبي، اليوم الأحد، يصل إلى ساعتين ونصف الساعة.

وتراوح عدد ساعات طرح الأحمال في الجناح الشرقي بين خمس وست ساعات، وفق ما أعلنت الشركة، في بيان، الأحد.

وحسب التقرير العام الصادر عن ديوان المحاسبة نهاية 2020، بلغت خسائر الشركة العامة للكهرباء نحو 130% من رأس مال الشركة، البالغ مليارين و408.47 مليون دينار، وذلك في العام 2018.