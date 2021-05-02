كوبيش يشيد بتعاون «المركزي» في ملف المراجعة الدولية

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 02 مايو 2021, 03:47 مساء
اجتماع محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير مع المبعوث الأممي يان كوبيش في طرابلس الأحد. (المصرف المركزي)

أشاد المبعوث الأممي يان كوبيش «بالدور البارز الفعال الذي يقوم به مصرف ليبيا المركزي في مواجهة الأزمات التي تعرض لها الاقتصاد الليبي وتعاونه فيما يخص ملف المراجعة الدولية»، معربًا عن تطلعه لاستمرار التواصل والتنسيق بين المؤسستين.

جاء ذلك خلال اجتماع محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير مع كوبيش بمكتبه بمقر المصرف المركزي، صباح الأحد، حيث ناقش الاجتماع عديد القضايا المتعلقة بالأوضاع المالية والاقتصادية للدولة، والقطاع المصرفي، حسب الصفحة الرسمية للمركزي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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وناقش الاجتماع «جهود المركزي في إنهاء مشكلة السيولة، والتعاون بين مصرف ليبيا المركزي وحكومة الوحدة الوطنية بشأن عديد الملفات، ومنها جائحة كورنا وتوفير اللقاحات، ودعم قطاع النفط والكهرباء».

وفي أبريل الماضي، عقدت البعثة الأممية بمشاركة مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع وشركة «ديلويت» الدولية سلسلة اجتماعات مع ممثلين عن المجلس الرئاسي ومكتب النائب العام ومصرف ليبيا المركزي بفرعيه في طرابلس وبنغازي خلال الفترة بين 2 و5 أبريل الماضي «لاستعراض النتائج الأولية لعملية المراجعة المالية لحسابات المصرف المركزي الليبي والتحقق منها».

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