إنقاذ 600 مهاجر قبالة السواحل الليبية

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 02 مايو 2021, 03:23 مساء
البحرية الليبية ونظيرتها الايطالية تواصلان انقاذ المهاجرين في المتوسط (أرشيفية:إنترنت)

أعلنت البحرية الليبية أن عناصر خفر السواحل تمكنوا من إنقاذ أكثر من 600 مهاجر في اليومين الماضيين قبالة الساحل الغربي للبلاد.

وقال متحدث باسم البحرية الليبية مساء السبت «دوريات خفر السواحل وأمن الموانئ أنقذت الجمعة  شمال غرب طرابلس 334 مهاجرا غير شرعي من جنسيات إفريقية».

وقال إن هؤلاء المهاجرين كانوا على متن «أربعة زوارق مطاطية».

وتم اعتراض مجموعتين من 132 و172 مهاجرا الجمعة والسبت، وإعادتهم إلى القاعدة البحرية في طرابلس، قبل نقلهم وتسليمهم إلى جهاز مكافحة الهجرة بوزارة الداخلية.

من جهتها، أكدت المنظمة الدولية للهجرة اعتراض أكثر من 600 مهاجر خلال 48 ساعة وإعادتهم إلى الساحل الليبي.

ورغم أعمال العنف في ليبيا منذ سقوط نظام معمر القذافي خلال 2011، تبقى البلاد نقطة عبور مهمة للمهاجرين الساعين للوصول خلسة إلى أوروبا.

غرق 1200مهاجر في 2020
وتجاوز عدد المهاجرين الذين انقذوا وتمت إعادتهم إلى ليبيا منذ مطلع العام الحالي الستة آلاف، وفق أرقام وكالات إغاثية تابعة للأمم المتحدة.

وحسب إحصاءات المنظمة الأممية، غرق أكثر من 1200 مهاجر في المتوسط خلال العام 2020.

وتشكل ليبيا نقطة عبور رئيسية للمهاجرين، خصوصا من دول جنوب الصحراء، سعيا للوصول إلى حياة أفضل في اوروبا.

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