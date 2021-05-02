توزيع إصابات كورونا في ليبيا.. طرابلس تتصدر وانخفاض ملحوظ في باقي المدن

واحدة من الكوادر الطبية القائمة على حملة التطعيم ضد كورونا في زوارة، 22 أبريل 2021، (بلدية زوارة)

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، تسجيل 363 إصابة بفيروس كورونا المستجد، أمس السبت، و525 حالة شفاء و10 وفيات.

وأوضح المركز في بيان اليوم، أنه تلقى 2320 عينة من مختبراته المرجعية، أظهرت التحاليل المعملية لها سلبية 1957 عينة منها، فيما تأكدت إصابة 363عينة، منها 298 جديدة و65 مخالطة، بنسبة 15.6%.

وتوزعت الإصابات على كل من طرابلس بـ188 حالة جديدة و35 مخالطة، ومصراتة تسع حالات مخالطة، وأسبيعة والماية وصبراتة والكفرة والمعمورة والعجيلات والرياينة حالة جديدة كل منها، وزليتن ثماني حالات جديدة، وسبع مخالطة، والقره بوللي خمس حالات جديدة ونالوت أربع حالات جديدة، وطبرق ثماني حالات جديدة، وسبها حالتين جديدتين وثلاث حالات مخالطة، والشاطئ أربع حالات جديدة وظاهر الجبل حالتين جديدتين، وبني وليد سبع حالات جديدة.

فيما سجلت سرت حالتين جديدتين، وأربع مخالطين، والأصابعة ثلاث حالات جديدة وحالة مخالطة، وقصر الأخيار ست حالات جديدة، والرحيبات ست حالات جديدة، وزلطن 13 حالة جديدة وأربع حالات مخالطة وصرمان حالتين جديدتين، وجنزور تسع حالات جديدة، والسواني بن أدم سبع حالات جديدة، والرجبان حالتين مخالطتين، والقبة خمس حالات جديدة والخمس عشر حالات جديدة.

فيما توزعت حالات الشفاء على كل من طرابلس بـ410 حالات، وثماني حالات في زلطن، وثلاث حالات في القبة، وسبع حالات في مسلاتة، وحالتين في الكفرة، و29 حالة في سرت، وحالتين في طبرق، وعشر حالات في صبراتة، و29 حالة في مصراتة، و25 حالة في إسبيعة.

«مكافحة الأمراض»: تسجيل 363 إصابة بفيروس كورونا و10 وفيات

كذلك توزعت حالات الوفاة على كل من غدامس بحالتين وصبراتة بثلاث حالات، وكل من الزاوية الغرب ونالوت وزليتن والخمس والجميل بحالة واحدة لكل منها.

وبذلك ارتفع إجمالي الإصابات في ليبيا منذ ظهور الوباء، إلى 177 ألفا و871 حالة، تعافى منها 163 ألفا و716 حالة، و3039 حالة وفاة، بينما لا تزال 11 ألفا و116 حالة نشطة حتى الآن.